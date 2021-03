Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Auffahrunfall in der Neckarstraße

Wald-Michelbach (ots)

Am Donnerstag kam es gegen 13:50 Uhr in Wald-Michelbach in der Neckarstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 68-jährige Autofahrerin befuhr mit ihrem PKW die Neckarstraße aus Richtung Orstmitte kommend in Richtung Hirschhorn. Diesem Auto folgte ein 19-jähriger Autofahrer. In Höhe der Einmündung zur Sudetenstraße musste die 68-jährige ihr Fahrzeug verkehrsbedingt anhalten. Dies bemerkte der folgende Autofahrer nicht rechtzeitig und fuhr auf das vorausfahrende Fahrzeug auf. Durch den Unfall wurden die Fahrerin sowie deren 52-jährige Beifahrerin im vorderen Fahrzeug leicht verletzt. Die Beifahrerin wurde durch einen Rettungswagen vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von insgesamt 8000 EUR. Außer der Polizei waren zwei Rettungsfahrzeuge sowie die Freiwillige Feuerwehr Wald-Michelbach mit zwei Fahrzeugen im Einsatz.

