Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erbach/K42: Über 25 Sandsteinplatten entwendet

Wer kann Hinweise geben?

Erbach/K42 (ots)

Nachdem in der Nähe der Kreisstraße 42 auf dem Wanderweg von Erbuch nach Bullau, dem sogenannten "Bullauer Hohl", über 25 Sandsteinplatten entwendet wurden, sucht die Polizei nach Zeugen.

Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Erbach ist seit Anfang März mit den Ermittlungen betraut. Nach derzeitigem Kenntnisstand kann die Tat bis zum 6. Februar zurückliegen. Die einzelnen Platten sind circa einen Meter lang und 0,5 Meter breit. Diese sollen ersten Ermittlungen zufolge, entlang des Wegs senkrecht im Boden verankert gewesen sein. Offenbar haben bislang Unbekannte unter Einwirken von Gewalt die Sandsteinplatten entwendet. Der Schaden wird insgesamt auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

In diesem Zusammenhang sucht die Ermittlungsgruppe der Polizei in Erbach nach Zeugen und fragt: Wer kann Hinweise zu den entwendeten Sandsteinplatten geben? Wer hat in diesem Zeitraum, insbesondere beim Wandern, verdächtige Beobachtungen gemacht? Die Beamten sind unter der Rufnummer 06062/953-0 zu erreichen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell