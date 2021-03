Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Nauheim: Einbruch in Einkaufsmarkt/Tresor im Visier

Nauheim (ots)

Ein Einkaufsmarkt "Im Rod", geriet in der Nacht zum Donnerstag (18.03.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter drangen über das Dach in den Markt ein und brachen dort zunächst ein Büro auf. Anschließend öffneten sie gewaltsam den dortigen Tresor und erbeuteten aus dem Safe mehrere tausend Euro. Die ungebetenen Besucher entkamen unerkannt.

Durch ihr rabiates Vorgehen verursachten die Einbrecher zudem einen Schaden von rund 15.000 Euro. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

