Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Einhausen (ots)

Am 17.03.2021, kam es gegen 18:30 Uhr zu einem Auffahrunfall im Bereich der Industriestraße in Einhausen. Ein 25-jähriger Fahrer aus Bensheim befuhr mit seinem Citroen Kleinwangen die Industriestraße in nördliche Richtung. Der Fahrer reduzierte seine Geschwindigkeit in Höhe der Schwanheimer Straße, da er nach links abbiegen wollte. Dies bemerkte der nachfolgende26- jährige Fahrer einer Mercedes Benz C- Klasse zu spät und fuhr auf das vorausfahrende Fahrzeug auf. Aufgrund des Zusammenstoßes klagte die 21- jährige Beifahrerin des Mercedes über Schmerzen im Bereich des Beckens. Sie wurde zur Untersuchung ins Kreiskrankenhaus Heppenheim verbracht. Der Fahrer des Citroen wurden ebenfalls leicht verletzt, konnte sich aber selbständig in ärztliche Behandlung begeben. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 8500 EUR.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell