POL-HP: Bürstadt: Schwarzer Chevrolet in der Nibelungenstraße beschädigt/Unfallzeugen gesucht

Bürstadt (ots)

Am Mittwoch (17.03.), in der Zeit von 12:30 h bis 17:30 h, beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen schwarzen Chevrolet, der in der Nibelungenstraße in Höhe der Hausnummer 133 am rechten Fahrbahnrand geparkt war. Mutmaßlich beim Vorbeifahren touchierte der flüchtige Verkehrsteilnehmer das parkende Fahrzeug und beschädigte dabei den vorderen linken Kotflügel. Die Reparturkosten für den Schaden belaufen sich auf mindestens 1500 Euro. Hinweise zum Unfallgeschehen und zum Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer 06206 9440-0 entgegen.

