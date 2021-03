Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim: Wohnhaus im Visier von Kriminellen

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Ein Wohnhaus in der Feldbergstraße suchten sich Kriminelle am Mittwoch (17.03.), in der Zeit zwischen 9.30 und 11.15 Uhr, für einen Einbruch aus.

Die Täter verschafften gewaltsam durch ein Fenster Zugang in das Gebäude und entwendeten in den Räumlichkeiten anschließend unter anderem Schmuck.

Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell