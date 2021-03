Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Büttelborn: Wohnungsbrand in den Morgenstunden

Büttelborn (ots)

Ein Wohnungsbrand mit starker Rauchentwicklung in einem Haus in der Darmstädter Straße, wurde den Rettungskräften und der Polizei am Mittwochmorgen (17.03.), gegen 6.00 Uhr, gemeldet.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten die Lage in dem Wohnhaus, in dessen Erdgeschoss sich zudem ein Lokal befindet, anschließend rasch unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand. Über die Höhe Schadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Weil bislang die Sicherheit in dem Gebäude noch nicht gewährleistet ist, konnten sich die Brandermittler des Kommissariats 10 der Rüsselsheimer Kriminalpolizei noch keinen genauen Überblick verschaffen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

