Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Michelstadt: Polizei nimmt 44-jährigen Mann fest

Michelstadt (ots)

Ein 44 Jahre alter Mann muss sich nach seiner Festnahme am Dienstagabend (16.03.) in einem Verfahren strafrechtlich verantworten. Gegen 18.40 Uhr alarmierten Zeugen die Polizei und meldeten einen augenscheinlich betrunkenen Mann, der im Bereich der Einhardstraße Wahlplakate herunterreißt, Autos anhält und den "Hitlergruß" zeigt. Sofort herbeigeeilte Streifen konnten den Michelstädter vor Ort antreffen und vorläufig festnehmen. Gegenüber den Polizisten äußerte der 44-Jährige mehrfach Drohungen, zudem soll er eine Nachbarin zuvor auch mit einem Messer gedroht haben. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,21 Promille. Da er einen verwirrten Eindruck machte, wurde er im Anschluss in eine Klinik gebracht. Die Beamten erstatteten Strafanzeige wegen des Verdachts der Sachbeschädigung, Bedrohung und dem Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell