POL-DADI: Zeugen gesucht

Pfungstadt (ots)

Am Montag, 15.03.2021 in der Zeit von 10:00 - 10:30 Uhr kam es auf dem Parkplatz des "Kaufland" in Pfungstadt zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden, bei dem der Verursacher anschließend flüchtete. Bei dem beschädigten Fahrzeug handelte es sich um einen grauen Toyota, der im Heckbereich nicht unerheblich beschädigt wurde.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Pfungstadt unter Telefonnummer 06157 / 9509-0 zu melden.

Berichterstatter: Klentzky, POK

