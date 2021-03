Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Zigarettenautomat aufgebrochen und Inhalt entwendet

Wer kann Hinweise geben?

Griesheim (ots)

Weil Kriminelle einen Zigarettenautomaten in der Raiffeisenstraße in der Nacht zum Montag (15.3.) aufbrachen und den Inhalt entwendeten, hofft die Polizei in diesem Zusammenhang auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Mit einer Flex machten sich die Kriminellen offenbar an dem Automaten, der auf einem Parkplatz eines Restaurants steht, zu schaffen. Im Anschluss erbeuteten sie hieraus mehrere Zigarettenpackungen und Geld. Insgesamt wird der Schaden auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Wer Hinweise zum Sachverhalt geben oder andere verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, Kontakt mit der Ermittlungsgruppe der Polizei in Griesheim unter der Rufnummer 06155/8385-0 aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell