Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Ehepaar übergibt mehrere tausend Euro an Betrüger

Mörfelden-Walldorf/Frankfurt (ots)

Eine Seniorin erhielt am Montagmittag (15.03.) den Anruf einer Betrügerin, die sich am Telefon als angeblich gute Freundin der Frau ausgab und ihr suggerierte, nach einem Verkehrsunfall dringend 30.000 Euro zu benötigen, weil sie die Angelegenheit ohne Polizei regeln wolle.

Der Ehemann der Angerufenen machte sich anschließend auf den Weg zur Bank, konnte dort aber "nur" rund 14.000 Euro abheben. Mit dem Geld fuhr er zum vereinbarten Treffpunkt in Richtung Darmstadt, wurde von den Betrügern aber unterwegs nach Frankfurt-Niederrad in die Schwarzwaldstraße gelotst, wo er das Geld schließlich einem Unbekannten übergab.

Der Geldabholer ist Anfang 20, 1,70-1,75 Meter groß und hat dunkle Haare. Er sprach akzentfrei Deutsch, hatte laut dem Geschädigten aber kein deutsches Erscheinungsbild. Der Unbekannte war mit einer weißen Basecap, Jeanshose sowie einer weißen Jacke mit Logo auf der linken Brustseite bekleidet

Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 23) unter der Rufnummer 06142/6960.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell