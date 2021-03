Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Fischbachtal-Niedernhausen: Waschmaschinenbrand ruft Feuerwehr und Polizei auf den Plan

Fischbachtal-Niedernhausen (ots)

Der Brand einer Waschmaschine im Wersauer Weg, rief am Sonntagmittag (14.3.) die Feuerwehr und Polizei auf den Plan. Gegen 15.10 Uhr alarmierte der Bewohner die Einsatzkräfte und meldete den Brand im Badezimmer. Offenbar geriet die Waschmaschine aufgrund eines technischen Defekts in Brand. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte standen bereits weitere Teile des Badezimmers, unter anderem auch ein Wäschetrockner, in Flammen. Die Feuerwehr Fischbachtal konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Der Bewohner wurde im Anschluss vorsorglich von einem Notarzt betreut und blieb ersten Erkenntnissen zufolge unverletzt. Der Schaden wird nach derzeitigem Kenntnisstand auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

