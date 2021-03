Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Langfinger greifen in mehreren Autos zu/Wer hat etwas bemerkt?

Viernheim (ots)

In bislang drei bekannten Fällen, haben es Unbekannte über das vergangene Wochenende (12.-15.03.) auf in teils unverschlossenen Fahrzeugen abgelegte Wertgegenstände abgesehen. Aus einem in der Eichenstraße geparkten Transporter ließen sie Bargeld mitgehen, aus einem in der Ernst-Reuter-Allee abgestellten VW erbeuteten sie ein mobiles Navigationsgerät und in einem in der Kirschenstraße geparkten Opel entwendeten die Täter eine Geldbörse samt Bargeld und persönlichen Dokumenten.

Wer in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges bemerkt hat, wird gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizei in Viernheim unter der Rufnummer 06204/9377-0 zu melden.

Die Polizei warnt zudem wiederholt davor, Wertgegenstände, wie Geldbörsen, in den Autos zurückzulassen und appelliert an Autofahrer, Fahrzeuge auch bei nur kurzer Abwesenheit immer sorgfältig zu verschließen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell