POL-DA: Rüsselsheim: Unbekannter schlägt mit Faust Autoscheibe ein/Zeugen gesucht

Rüsselsheim (ots)

Mit der rechten Faust schlug ein bislang unbekannter Mann am Samstagabend (13.03.), gegen 23.00 Uhr, die Heckscheibe eines am Berliner Platz geparkten Mercedes ein und flüchtete anschließend in Richtung Essener Straße. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.

Die Tat wurde von einem Passanten beobachtet. Der Tatverdächtige ist 20 bis 25 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, schlank und dunkelhaarig. Der Mann trug einen schwarzen Kapuzenpulli und eine schwarze Jacke. Er war in Begleitung einer etwas kräftigeren Frau im gleichen Alter mit schulterlangen, braunen Haaren, die eine rote Umhängetasche mit sich führte. Der Unbekannte dürfte sich nach Spurenlage nicht unerheblich an der Hand verletzt haben.

Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/6960.

