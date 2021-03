Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Biebesheim: 26-Jähriger attackiert und bestohlen/Kripo ermittelt

Biebesheim (ots)

Ein 26 Jahre alter Mann wurde nach eigenen Angaben in der Nacht zum Montag (15.03.), gegen 1.30 Uhr, in der Burgundenstraße von vier bis fünf, dunkel gekleideten Männern von hinten attackiert. Der 26-Jährige wurde geschlagen und getreten und zog sich hierbei Blessuren zu. Die Unbekannten entwendeten anschließend die Geldbörse ihres Opfers mit mehreren hundert Euro sowie dessen Mobiltelefon.

Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 35) unter der Rufnummer 06142/6960.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell