Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Wertgegenstände aus Auto gestohlen

Darmstadt (ots)

In der Nacht zum Sonntag (12.-13.3.) haben Diebe ihr Unwesen in der Sandstraße getrieben und aus einem blauen Audi zurückgelassene Wertgegenstände entwendet. Darunter unter anderem eine Werkzeugkiste und diverse Schlüssel. Die Ermittlungsgruppe-City in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise entgegen.

