Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Drei Fahrzeuge in Tiefgarage von Vandalen beschädigt

Hinweisgeber gesucht

Weiterstadt (ots)

Mehrere Fahrzeuge sind in der Nacht zum Sonntag (13.-14.3.) in einer Tiefgarage im Brunnenweg in den Fokus von Vandalen geraten. Nach ersten Erkenntnissen traten die Täter gegen ein Motorrad, das hierauf umfiel und dabei zwei geparkte Autos beschädigte. Der Schaden wird auf mindestens 1200 Euro geschätzt. Die Dezentrale Ermittlungsgruppe des 3. Polizeireviers hat ein Verfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung eingeleitet und nimmt unter der Rufnummer 06151/969-3810 Hinwiese zu den Unbekannten entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell