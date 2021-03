Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Stühle und Sporttasche aus Kellerverschlag entwendet

Darmstadt (ots)

Auf vier Stühle und eine Sporttasche hatte es ein noch unbekannter Täter am Sonntag (14.3.) in einem Mehrfamilienhaus in der Kurt-Schumacher-Straße abgesehen. In der Zeit zwischen 0 und 19.45 Uhr brach der Kriminelle die Tür zum Kellerverschlag auf, schnappte sich die Gegenstände und machte sich mit der Beute auf und davon. Möglicherweise wurde der ungebetene Besucher bei seinem Vorgehen und dem Abtransport der Beute beobachtet? Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Dezentralen Ermittlungsgruppe in Pfungstadt in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06157/95090).

