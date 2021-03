Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Raunheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht!

Rüsselsheim (ots)

Am Freitag, den 12.03.2021 kam es in der Zeit von 10:00 Uhr bis 11:25 Uhr auf dem Parkplatz vor dem Einkaufsgeschäft "TEDOX" in der Flörsheimer Straße 1 in 65479 Raunheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang nicht bekannter Fahrzeugführer touchierte vermutlich beim Vorbeifahren die linke Fahrzeugseite des geparkten PKW Fiat 500, Farbe blau, und verursachte dadurch einen Sachschaden von ca. 500 Euro. Anschließend entfernte sich der Wagenlenker unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Sachdienliche Hinweise erbeten an die Polizeistation Rüsselsheim, Tel. 06142-696 595.

