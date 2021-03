Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verdacht der Gefährdung des Straßenverkehrs - Zeugenaufruf

Mörfelden-Walldorf (ots)

Am Samstag, den 13.03.2021 gegen 09:15 Uhr befuhr ein roter Opel Astra (amtl Kennzeichen bekannt) den Vitrollesring aus Richtung Mörfelden in Richtung Walldorf. Dabei versuchte er mehrfach in riskanter Fahrweise ein vor ihm fahrendes Fahrzeug zu überholen. Auf Grund des Gegenverkehrs gelang ihm dies zunächst nicht. Der Gegenverkehr musste teilweise abbremsen,um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Der Opel überholte schließlich verkehrswidrig mehrere Fahrzeuge, auch im Kreuzungsbereich vor der Polizeistation. Er umfuhr teilweise die Verkehrsinseln auf der Gegenfahrbahn.Kurz danach lenkte der Fahrer seinen Opel auf einen Parkplatz des hies. Einkaufsmarktes. Beim Rangieren auf dem Behindertenparkplatz direkt vor dem Eingang des Marktes musste ein Fußgänger dem Opel ausweichen,um einen Zusammenstoß zu verhindern. Wer in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht hat, bzw. geschädigt wurde wird gebeten sich bei der Polizei Mörfelden-Walldorf oder auch bei jeder anderen Polizeistation zu melden.

