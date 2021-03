Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Automat aufgebrochen

Tabakwaren im Wert von 2000 Euro entwendet

Wer hat etwas bemerkt?

Darmstadt (ots)

Auf Tabakwaren in einem Automaten hatten es Kriminelle am Donnerstag (11.3.) am Ludwigsplatz abgesehen. Um an ihre Beute im Wert von rund 2000 Euro zu gelangen, öffneten die Täter gegen 21 Uhr auf noch nicht bekannte Weise den Zigarettenautomaten nahe eines dortigen Einkaufszentrums. Danach traten sie die Flucht an. Zeugen, die die Unbekannten beobachten konnten, werden gebeten, sich mit der Ermittlungsgruppe-City in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/9690).

