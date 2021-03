Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Festnahme nach Kontrolle und Ermittlungsverfahren

Polizei stellt Marihuana und Feinwaage sicher

Darmstadt (ots)

Ein 23 Jahre junger Mann ist nach seiner Kontrolle am Donnerstag (11.3.) in der Esselbornstraße festgenommen worden. Gegen 11.30 Uhr hatte der Tatverdächtige zunächst Reißaus genommen, als er die Streifenbeamten bemerkte. Diese nahmen sofort die Verfolgung auf und stoppten den Mann nur wenige Meter weiter. Auf seinem Fluchtweg stießen sie auf eine Feinwaage und etwa 22,5 Gramm Marihuana, die der 23-Jährige mutmaßlich dort zuvor fallen ließ. Er musste die Ordnungshüter zur Wache begleiten. Dort wurde er nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. In einem Verfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz wird sich der junge Mann nun zukünftig strafrechtlich verantworten müssen.

