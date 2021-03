Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Einbruch in Kiosk/Mehrere tausend Euro Schaden

Rüsselsheim (ots)

Ein Kiosk in der Sophienpassage geriet in der Nacht zum Freitag (12.03.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich mit Brachialgewalt durch ein mittels Gitter gesichertes Fenster Zugang in das Gebäude und entwendeten dort anschließend Zigaretten im Wert von mindestens 1000 Euro. Zudem hinterließen die ungebetenen Besucher einen Schaden von rund 5000 Euro.

Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/6960.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell