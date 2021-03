Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bürstadt: Autoaufbrecher in Bobstadt/Zeugen gesucht

Bürstadt (ots)

Ein in einem Carport in der Sudetenstraße in Bobstadt geparkter Mercedes, geriet in der Nacht zum Freitag (12.03.), gegen 1.00 Uhr, in das Visier von drei Kriminellen.

Die Täter beschädigten eine Scheibe des Fahrzeugs und verschafften sich so Zugang in den Innenraum des Autos. Hierbei wurden sie von den Bewohnern jedoch überrascht und flüchten zu Fuß mit ihrer Beute, einer Dashcam, in Richtung Innenstadt. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief bislang ergebnislos.

Die drei flüchtigen Männer sind alle etwa 1,75 Meter groß, eher jüngeren Alters und trugen dunkle Kleidung.

Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei (Kommissariat 21/22) in Heppenheim unter der Telefonnummer 06142/6960.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell