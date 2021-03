Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Raunheim: Scheibe in Flüchtlingsunterkunft eingeworfen/29-Jähriger verletzt

Raunheim (ots)

Die Fensterscheibe eines Zimmers im Hochparterre einer Flüchtlingsunterkunft in der Kelsterbacher Straße, wurde am Donnerstagabend (11.03.), gegen 20.40 Uhr, von Unbekannten mit einem Stein sowie einer kleinen Hantelscheibe eingeworfen. Hierdurch erlitt ein in dem Raum schlafender 29 Jahre alter Mann aus Afghanistan Platz- und Schnittwunden im Gesicht. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Hinweise auf den oder die Täter sowie deren Motivation liegen derzeit nicht vor. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und Körperverletzung und bitte Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, um Kontaktaufnahme mit der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/6960.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell