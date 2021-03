Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Einbruch in Fahrradgeschäft

Beute über Dach abtransportiert

Wer hat Verdächtiges bemerkt?

Griesheim (ots)

Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, hatten es noch unbekannte Kriminelle am vergangenen Wochenende auf ein Fahrradgeschäft in der Flughafenstraße abgesehen. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Täter bereits am Sonntag (7.3.) auf noch nicht bekannte Weise über das Dach des Ladens sowie ein Fenster Zugang zu den Räumen. Dort angekommen entwendeten sie ein Fahrrad im Wert von mehreren Tausend Euro. Das Mountainbike wurde mutmaßlich über das Dachfenster abtransportiert. Die Tatzeit wird derzeit zwischen 23 Uhr und 23.30 Uhr eingegrenzt. Der von den Unbekannten verursachte Schaden an dem Gebäude beläuft sich auf mindestens 3000 Euro. Die Darmstädter Kriminalpolizei ist mit dem Fall betraut und sucht Zeugen. In diesem Zusammenhang fragen die Beamten des Kommissariats: Wer hat zur Tatzeit und in Tatortnähe verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachten können? Unter der Rufnummer 06151/9690 nehmen die Ermittler sachdienliche Hinweise entgegen.

