POL-DA: Babenhausen: Einbruch in Einfamilienhaus

Täter von zurückkehrenden Bewohnern überrascht

Babenhausen (ots)

Ein noch unbekannter Täter hat sich am Donnerstag (11.3.) gewaltsam über das Fenster eines Einfamilienhauses im Marie-Curie-Ring Zugang zu den Räumen verschafft. Doch womit er nicht rechnete, war die nahezu zeitgleiche Rückkehr der Bewohner des Hauses. Als diese gegen 19.30 Uhr das Haus betraten, flüchtete der Kriminelle ohne Beute über die Terrassentür in unbekannte Richtung. Eine eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Der von ihm verursachte Schaden wird derzeit auf mindestens 1000 Euro geschätzt. Die Darmstädter Kripo (K21/22) ermittelt in diesem Fall und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 alle sachdienlichen Hinweise entgegen.

