Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Roßdorf: Grillhütte im Visier Krimineller

Roßdorf (ots)

Eine Grillhütte in der Industriestraße ist in den vergangenen Tagen in das Visier von Kriminellen geraten. Am Donnerstagnachmittag (11.3.) waren die Spuren der Täter bemerkt und die Polizei verständigt worden. Die Dezentrale Ermittlungsgruppe hat ein Verfahren wegen des besonders schweren Diebstahls eingeleitet und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Nach ersten Erkenntnissen hatten die Unbekannten die Eingangstür zur Grillhütte abgerissen und in den Räumen nach Wertgegenständen gesucht. Ob und in welchem Umfang sie fündig wurden, ist abschließend noch nicht geklärt. Unter der Rufnummer 06154/63300 nehmen die Beamten alles Sachdienliche entgegen.

