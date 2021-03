Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach. Seniorin mit Zetteltrick bestohlen

Kelsterbach (ots)

Eine sehr betagte Seniorin aus der Mörfelder Straße wurde am Mittwochvormittag (10.03.), gegen 11.15 Uhr, an der Haustür von einer unbekannten Frau angesprochen, die angeblich für die Nachbarin eine Nachricht hinterlassen wollte und verschaffte sich so Zugang in die Räume der Seniorin.

Nachdem die Unbekannte die Wohnung der Seniorin betreten hatte, tauchte dort eine weitere Frau auf und nach gegenwärtigem Ermittlungsstand offenbar zudem noch eine dritte bislang unbekannte Person.

Als die Frauen gegangen waren, bemerkte die Wohnungsinhaberin die offenstehenden Schubladen und durchwühlten Schränke. Die Kriminellen erbeuteten etwa 100 Euro Münzgeld.

Eine der Flüchtigen ist circa 30 Jahre alt, hat braunes Haar und ist etwa 1,70 Meter groß. Sie trug ein Kleid sowie eine dunkle Jacke darüber und sprach akzentfrei Deutsch. Ihre etwa gleichaltrige Begleiterin hatte ebenfalls braunes Haar und ist auch cira 1,70 Meter groß. Von der möglicherweise dritten an der Tat beteiligten Person ist keine Personenbeschreibung bekannt.

Wer verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Kelsterbach unter der Telefonnummer 06107/7198-0 zu melden.

