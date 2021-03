Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lützelbach-Breitenbrunn: Weißer Sprinter im Visier Krimineller

Wer kann Hinweise geben?

Lützelbach-Breitenbrunn (ots)

Ein weißer Sprinter, der in der Eulbacher Straße abgestellt war, rückte in der Nacht zum Mittwoch (10.3.) in das Visier Krimineller.

Die Unbekannten machten sich offenbar im Tatzeitraum zwischen Mitternacht und 9.30 Uhr an dem weißen Lastwagen zu schaffen. Sie versuchten unter Anwendung von Gewalt die Tür des Wagens aufzubrechen, was ihnen misslang. Im Anschluss flüchteten die Kriminellen unerkannt und hinterließen einen Schaden von mehreren Hundert Euro.

Zeugenhinweise werden an die Beamten des Kriminalkommissariats 21/22 in Erbach unter der Rufnummer 06062/953-0 erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell