POL-DA: Höchst/B426: Unbekannter touchiert Verkehrsschild und fährt weiter

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Höchst/B426 (ots)

Weil ein bislang unbekannter Fahrer am Mittwochvormittag (10.3.), im Tatzeitraum zwischen 10 und 12.30 Uhr, über den Kreisel der "Westumgehung Höchst" fuhr, hierbei gegen ein Verkehrsschild prallte und sich im Anschluss vom Unfallort entfernte, sucht die Polizei nach Zeugen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand war der Unfallverursacher auf der Bundesstraße 426 von Höchst in Richtung Bad König unterwegs. Bei der Einfahrt in den dortigen Kreisel fuhr der Autofahrer offenbar geradeaus über den Kreisverkehr und touchierte hierbei ein Verkehrsschild. Danach setzte er seine Fahrt in unbekannte Richtung fort. Ersten Ermittlungen zufolge, könnte es sich bei dem Unfallwagen um einen silbergrauen Volkswagen Tiguan gehandelt haben. Der Wagen müsste auf der Beifahrerseite vorne stark beschädigt sein. An dem Verkehrsschild entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro.

Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können oder Hinweise zum Aufenthaltsort des Unfallwagens geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Höchst unter der Rufnummer 06163/941-0 zu melden.

