Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Rucksack aus Transporter gestohlen

Wer hat etwas bemerkt?

Darmstadt (ots)

Auf einen Rucksack,zurückgelassen in einem weißen Transporter, der am Mittwoch (10.3.) auf dem Luisenplatz parkte, hatten es Diebe in der Zeit zwischen 16 Uhr und 17 Uhr abgesehen. Die Kriminellen nutzten die günstige Gelegenheit, öffneten die Tür und schnappten sich die Beute. Die Ermittlungsgruppe-City in Darmstadt hat ein Verfahren wegen des Verdachts des Diebstahls aufgenommen und nimmt Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

