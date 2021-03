Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Arheilgen: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Terrassentür hält Hebelversuchen stand

Darmstadt (ots)

Am Mittwoch (10.3.) haben Kriminelle versucht, in die Räume eines Einfamilienhauses in der Jungfernstraße einzubrechen. Dabei war die Terrassentür des Anwesens in den Fokus der noch Unbekannten geraten, die diese in der Zeit zwischen 24 Uhr und 5 Uhr versuchten aufzuhebeln. Glücklicherweise hielt die Tür dem kriminellen Vorhaben stand und die Täter flüchteten. Die Kriminalpolizei in Darmstadt (K21/22) hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachten konnten, werden gebeten, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/9690).

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell