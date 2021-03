Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall Höhe GTU in Bürstadt

Bürstadt, Lorscher Straße (ots)

Am Mittwoch (10.03.) kommt es gegen 11:30 Uhr in der Lorscher Straße in Bürstadt Höhe der GTÜ zu einem Verkehrsunfall. Zwei Fahrzeuge touchieren sich seitlich im Bereich einer durch parkende Fahrzeuge verengten Fahrbahn. Es ensteht ein Sachschaden von ca. 5000,-EUR. Laut Zeugen passiert zum Unfallzeitpunkt ein vorrangiger, unbeteiligter BMW die Unfallstelle. Die Fahrzeugführerin dieses BMWs, die auch kurz angehalten hätte, wird gebeten, sich zur weiteren Sachverhaltsklärung bei der Polizei Lampertheim unter Tel. 06206-94400 zu melden.

Berichterstatter: Schmitt, PHK` in

