Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots)

Am 10.03., zwischen 08.15 und 09.00 Uhr, wurde auf einem Parkplatz am Tizianplatz in Mörfelden ein weißer VW Caddy im Heckbereich beschädigt. Der unbekannte Verursacher entfernte sich unerlaubt, am geschädigten Fahrzeug blieb rötliche Farbe des Verursacherfahrzeuges zurück. Hinweise bitte an die Polizeistation Walldorf, Tel. 06105/40060.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell