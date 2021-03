Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Gestohlene Kleidungsstücke in Wartehäuschen zurückgelassen

Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Darmstadt (ots)

Am Dienstagnachmittag (9.3.) sind insgesamt 18 Kleidungsstücke von unterschiedlichen Modegeschäften an einem Wartehäuschen auf dem Luisenplatz entdeckt worden. Nach ersten Erkenntnissen dürfte es sich bei den Bekleidungen um Diebesgut handeln. Die Polizei in Darmstadt ermittelt wegen des Verdachts des Ladendiebstahls und sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Wer kann Hinweise zu Personen geben, die die Kleidungstücke an dem Wartehäuschen zurückließen? Alles Sachdienliche wird unter der Rufnummer 06151/9690 entgegengenommen.

