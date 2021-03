Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Schaafheim: Kerze verursacht Zimmerbrand

Schaafheim (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (10.03.) gegen 03.15 Uhr löste eine Kerze einen größeren Polizei-, Feuerwehr- und Rettungsdiensteinsatz aus. In einem Mehrfamilienhaus in der Untergasse in Schaafheim, Ortsteil Mosbach, entflammte eine nicht gelöschte Kerze einen Brand in einem Zimmer im Erdgeschoss. Alle Anwohner konnten rechtzeitig das Anwesen verlassen. Durch die Rauchentwicklung wurden eine 54-jährige Frau und ein 19-jähriger Mann leicht verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Das Haus ist aufgrund der starken Rauchentwicklung zurzeit nicht bewohnbar. Die Anwohner konnten bei hilfsbereiten Nachbarn zunächst untergebracht werden. Zur Brandbekämpfung war die Freiwillige Feuerwehr Schaafheim mit starken Kräften mehrere Stunden im Einsatz.

Berichterstatterin: PHK'in Fabijan, Polizeistation Dieburg

Matthias Brosch, EPHK und PvD

