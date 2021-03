Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Terrassentür aufgehebelt und nach Beute gesucht

Weiterstadt (ots)

Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, sind Kriminelle in der Zeit zwischen Freitag (5.3.) und Sonntag (7.3.) in ein Einfamilienhaus im Drosselweg eingebrochen und haben die Räume nach Wertgegenständen durchsucht. Um in das Anwesen zu gelangen, hatten die Täter die Terrassentür aufgehebelt. Ob und in welchem Umfang sie bei ihrer anschließenden Suche nach Beute fündig wurden, ist abschließend noch nicht bekannt. Der verursachte Schaden beläuft sich derzeit auf mindestens 500 Euro. Die Kripo in Darmstadt ermittelt. Unter der Rufnummer 06151/9690 sind die Beamten des Kommissariats 21/22 für sachdienliche Hinweise von Zeugen zu erreichen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell