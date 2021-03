Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Einbrecher auf der Baustelle

Heppenheim (ots)

Einen Werkzeugcontainer auf einem Baustellengelände in der Rebenstraße, suchten sich Kriminelle in der Nacht zum Dienstag (09.03.) für einen Einbruch aus. Die ungebetenen Besucher knackten ein Schloss und verschafften sich so zunächst Zugang. Sie ließen anschließend diverse Bauwerkzeuge mitgehen.

Die Polizei vermutet einen Zusammenhang zu einem ähnlich gelagerten Einbruch in der gleichen Nacht im Muskatellerweg (wir haben berichtet).

Hinweise bitte an die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060.

