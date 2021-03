Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Einbruch in Erdgeschosswohnung

Lampertheim (ots)

Eine Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Waldstraße in Hüttenfeld geriet am Montagmorgen (08.03.), in der Zeit zwischen 7.45 und 9.00 Uhr, in das Visier von Kriminellen.

Die Unbekannten hebelten die Wohnungseingangstür gewaltsam auf und erbeuteten in den Räumlichkeiten anschließend Bargeld und Schmuck.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06252/7060.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell