Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erbach: Pinnwand durch Feuer beschädigt

43-Jährige in Fachklinik untergebracht

Erbach (ots)

Weil unter anderem eine Pinnwand in einem Verwaltungsgebäude in der Michelstädter Straße am Montagmorgen (8.3.) durch Feuer beschädigt wurde, brachte die Polizei im Anschluss eine 43-jährige Tatverdächtige in eine psychiatrische Fachklinik.

Ein Mitarbeiter alarmierte gegen 10.15 Uhr die Polizei und gab an, dass offenbar die Aushänge einer dort befindlichen Pinnwand angezündet wurden. Mithilfe weiterer Mitarbeiter konnte die kokelnde Pinnwand nach draußen gebracht und ein weiteres Ausbereiten verhindert werden. Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen nahm eine Polizeistreife eine 43-jährige Tatverdächtige vor dem Verwaltungsgebäude fest. Während der polizeilichen Maßnahmen leistete die Festgenommene erheblichen Widerstand.

Die genauen Hintergründe sind derzeit noch unklar und müssen im Rahmen weiterer Ermittlungen geprüft werden. An der Pinnwand entstand ersten Schätzungen zufolge ein Schaden im niedrigen dreistelligen Bereich. Aufgrund ihres psychischen Zustandes wurde die 43-Jährige darauffolgend in eine Klinik eingewiesen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell