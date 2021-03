Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: +++Nachtragsmeldung+++Nach Einbruch in Wohnhaus/Neue Erkenntnisse-Kripo bittet um Hinweise

Bensheim (ots)

Nach einem Wohnungseinbruch in der Frenaystraße am Freitag (05.03.) (wir haben berichtet), wenden sich die Ermittler des Einbruchskommissariats K 21/22 aus Heppenheim nun noch einmal mit neuen Erkenntnissen an Zeugen und Personen, die sachdienliche HInweise geben können.

Bei dem Einbruch erbeuteten die Kriminellen unter anderem auch zahlreiche Packungen Zigaretten der Marke "R 1 blau" mit spanischer Aufschrift. Die Kriminalpolizei fragt in diesem Zusammenhang: Wem wurden in den letzten Tagen solche Zigaretten zum Kauf angeboten oder wo ist jemand aufgefallen, der solche Zigaretten konsumierte?

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat K 21/22 in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060.

Unsere Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4857703

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell