Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mossautal/Unter-Mossau: Keller im Visier Krimineller

Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Mossautal/Unter-Mossau (ots)

Die Kellerräume eines Mehrfamilienhauses in der "Ortsstraße" rückten in der Nacht zum Samstag (6.3.) in das Visier Krimineller. Gegen 1 Uhr gelangten die Unbekannten unter Einwirkung von Gewalt in den Keller. Kurz darauf flüchteten sie unerkannt. Ob sie etwas entwendeten, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden. Zeugen oder Anwohner, die in diesem Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21/22 in Erbach unter der Rufnummer 06062/953-0 zu melden.

