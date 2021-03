Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Büttelborn-Worfelden: Verkehrskontrolle/Polizei stoppt berauschte und betrunkene Autofahrer

Büttelborn (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf der Bundesstraße 44, in Höhe des Abzweigs der Kreisstraße 164 nach Worfelden, stoppten Beamte der Polizeistationen Groß-Gerau und Mörfelden-Walldorf in der Nacht zum Samstag (06.03.), in der Zeit zwischen 0.40 und 2.20 Uhr, insgesamt 12 Fahrzeuge und 18 Personen.

Eine 20 Jahre alte Autofahrerin stand hierbei deutlich unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest zeigte bei ihr fast 1,8 Promille an. Zudem stellten die Ordnungshüter bei einem 39-jährigen Wagenlenker fest, dass der Mann offenbar unter Drogeneinfluss am Straßenverkehr teilnahm. Ein Drogentest schlug positiv auf den vorherigen Konsum verschiedener Betäubungsmittel an.

Beide wurden vorläufig festgenommen und mussten Blutentnahmen über sich ergehen lassen. Den Führerschein der 20-Jährigen stellte die Polizei sicher. Den beiden Kontrollierten drohen nun entsprechende Strafverfahren.

