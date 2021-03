Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Versuchter Einbruch in Bürogebäude

Darmstadt (ots)

In der Nacht zum Samstag (5.-6.3.), haben noch unbekannte Täter versucht, in ein Bürogebäude in der Soderstraße zu gelangen. Das kriminelle Vorhaben, die Eingangstür aufzuhebeln, scheiterte glücklicherweise und die Täter flüchteten unverrichteter Dinge. Die Darmstädter Kripo (21/22) ermittelt und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise zu den Tätern entgegen.

