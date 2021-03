Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Messel: Terrassentüren halten Einbruchsversuch stand

Messel (ots)

Der Versuch, gewaltsam über zwei Terrassentüren in ein Einfamilienhaus in der Berliner Straße gelangen, scheiterte glücklicherweise an beiden Zugangstüren. Am Sonntagnachmittag (7.3.) waren die Spuren der Täter entdeckt und Anzeige bei der Polizei erstattet worden. Nach ersten Erkenntnissen dürfte der Tatzeitraum bis zum Sonntag (27.2.) zurückreichen. Die Darmstädter Kripo (K21/22) hat die weiteren Ermittlungen wegen des versuchten Einbruchs übernommen und sucht Zeugen. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachten konnte, wird gebeten, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/9690).

