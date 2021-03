Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Kompressor und Pressmaschine aus Rohbau entwendet

Darmstadt (ots)

In der Zeit zwischen Freitag (6.3.) und Samstag (7.3.) haben Diebe ein Baustellengelände in der Adelungstraße heimgesucht und aus einem dortigen Rohbaugebäude einen Kompressor sowie eine Pressmaschine entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 2500 Euro. Möglicherweise konnten die Täter beim Abtransport der Beute beobachtet werden? Unter der Rufnummer 06151/9690 nimmt die Ermittlungsgruppe-City in Darmstadt alle in diesem Zusammenhang stehenden, sachdienlichen Hinweise entgegen.

