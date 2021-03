Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Zwischen Dienstag, 02.03., 16:30 Uhr, und Mittwoch, 03.03., 10:30 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein in der Merianstraße in Gustavsburg am Fahrbahnrand geparkter, mintgrüner Opel stark beschädigt wurde. Der Schaden, der hierdurch an der hinteren linken Fahrzeugseite entstand, beträgt mindestens 1000 Euro. Der Unfallverursacher ist bisher nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizeistation Bischofsheim unter der Telefonnummer 06144 9666-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell