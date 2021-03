Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht in Mörfelden - Zeugenaufruf

Mörfelden-Walldorf (ots)

Am 05.03.2021 kam es in in der Heidelbergerstraße auf einem Parkplatz zu einer Verkehrsunfallflucht. Zwischen 10 Uhr und 11 Uhr vormittags parkte die Geschädigte ihren silberfarbenen BMW auf dem Parkplatz nahe der Kreuzung Bürgermeister-Klingler-Straße. Als sie zu ihrem Auto zurück kam, stellte sie fest, dass ihr Fahrzeug hinten beschädigt wurde.

Die Polizeistation Mörfelden-Walldorf sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und bittet sie sich zu melden.

