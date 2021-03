Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Polizei kontrolliert-Anzeigen wegen Drogenbesitzes

Rüsselsheim (ots)

Öffentliche Plätze in Rüsselsheim durch intensive Kontrollen sicherer zu machen, war am Donnerstag (04.03), in der Zeit zwischen 14.00 und 22.00 Uhr, das Ziel ziviler Fahnder der Rüsselsheimer Kripo sowie weiterer Beamter der Polizeidirektion Groß-Gerau, die zudem von zwei Diensthundeführern und ihren Vierbeinern bei den polizeilichen Maßnahmen unterstützt wurden.

Dabei wurden insbesondere der Innenstadtbereich, Parkhäuser und Parkanlagen von den Ordnungshütern inspiziert. Insgesamt nahmen die Ordnungshüter 61 Personen und 4 Fahrzeuge genauer unter die Lupe.

Während der Kontrollen stellten die Beamten bei insgesamt sieben Personen geringe Mengen Drogen sicher. Alle werden sich nun in Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu verantworten haben.

Unter anderem ertappten die Odnungshüter gegen 16.45 Uhr in der Friedensstraße einen 20 Jahre alten Mann, der zusammen mit einem Begleiter einen Joint rauchte. Im Fahrzeug eines 21-Jährigen "Im Geiersbühl" fanden sie ebenso wenige Gramm Cannabis, wie bei mehreren jungen Männern im Alter zwischen 24 und 27 Jahren in der Stresemannanlage.

Die Kontrollen werden fortgesetzt.

